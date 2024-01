La pretemporada de Colo Colo está a la vuelta de la esquina y el Cacique aún no tiene un entrenador que se haga cargo del primer equipo masculino tras la no renovación de Gustavo Quinteros en los albos.

La búsqueda de entrenador ha demorado más de lo que tenían pensado en el Estadio Monumental y, a pocos días de comenzar los trabajos en el recinto de Macul, aún no hay alguien que tome el equipo ni mucho menos refuerzos para el plantel.

Si bien la lista de candidatos la conforman Luis Zubeldía, Jorge Almirón y Martín Palermo, Jorge Pellicer tiene un candidato nacional para tomar la banca de los albos que, según sus palabras, tiene experiencia de sobra para calzarse el buzo de Colo Colo.

Jorge Pellicer quiere a Jaime García en Colo Colo. | Foto: Photosport

En De Fútbol Se Habla Así de D Sports, el histórico y ganador entrenador nacional hace un pedido para que este DT sea considerado por la dirigencia de Blanco y Negro: “Dadas estas características, pásenle Colo Colo a Jaime García”, dijo.

Pellicer expone los puntos que juegan a favor del ex entrenador de Ñublense para ser el nuevo mandamás del banco albo: “Tiraje nacional, menos costo, no estoy diciendo que el prestigio de Jaime García no lo tenga, pero va a ser menos costo”, aseguró.

¿Tiene Jaime García lo necesario para ser el nuevo entrenador de Colo Colo? Jorge Pellicer no duda y le da un espaldarazo a la opción de que llegue como nuevo DT albo: “Jaime ha demostrado de que tiene capacidad de hacer jugar bien a los equipos, puede lograrlo”, remató en el cierre.

Se viene la pretemporada de Colo Colo

El Cacique iniciará su pretemporada el próximo lunes 8 de enero en el Estadio Monumental y, días más tarde, emprenderá rumbo a Montevideo para continuar los trabajos y disputar una serie de compromisos amistosos que ya tiene pactado frente a rivales argentinos y uruguayos.