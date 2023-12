La caída de Colo Colo ante Unión Española el domingo pasado sigue pegando fuerte en los albos, toda vez que el resultado cosechado dejó sin chance alguna al Cacique de poder gritar bicampeón del fútbol chileno.

La irregular campaña de los albos, en donde por ejemplo perdieron puntos de local con el descendido Curicó Unido o Deportes Copiapó, sirvió para que el Cacique llegue a la última fecha del Campeonato Nacional 2023 sin poder ser un contendiente al título.

“Morón tiene que haber reconocido que al plantel del 2022 lo hicieron pebre; se te va Costa, Suazo, Lucero, en las condiciones que fueron y lo que trajiste. La gente ni sabe cómo se llama el colombiano Castillo”, analizó Jorge ‘Pelotazo’ Gómez en ESPN F Show.

Pelotazo ironizó con Fabián Castillo. | Foto: Photosport

Para ejemplificar su punto, Pelotazo usa a Gabriel Suazo como referencia: “Lo más fácil es decirle a Quinteros que se equivocó mientras pedía y pedía refuerzos. Por ejemplo, Suazo comenzó como volante y pasó a ser lateral y ahora es jugador de la Ligue 1, pero César Fuentes no quiso ser lateral y lo fue por necesidad”.

“Los centrales todos extranjeros, ¿está bien eso? No. Planificaron mal, le crecieron los enanos, trajo dos centro delanteros, pero ninguno le llegaba a los tobillos a Lucero. Con Lucero no digo que lo ganaba, pero lo peleaba más. Colo Colo perdió el campeonato en marzo, cuando sabíamos que todo lo armado del año pasado no lo demostraron”, remató.

Lo concreto es que los albos encararán la última fecha del torneo por cumplir y con la ilusión de que Audax Italiano derrote a Huachipato para así tener la mínima chance de acceder de manera directa a la fase de grupos de Copa Libertadores de América.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo saltará a la cancha del Estadio La Granja de Curicó este viernes a las 18:00 PM de Chile continental por la Fecha 30 del Campeonato Nacional 2023.

Colo Colo buscará gritar campeón

Al Cacique aún le queda una mínima chance de amenizar la temporada cuando, el miércoles 13 e diciembre, enfrente a Magallanes por la gran final de la Copa Chile en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique.