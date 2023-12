Colo Colo ha tenido una temporada 2023 realmente para el olvido, en la cual ha visto la fuga de figuras del plantel 2022, no pudo hacerse fuerte en el ámbito internacional y el domingo pasado coronó todo quedándose sin chance de ser campeón.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros ha tenido que lidiar con la irregularidad y con un plantel que no ha estado a la altura, en donde la ausencia de buen juego y la aparición de figuras marcaron a fuego un año para el olvido.

A la hora de hacer los balances y los análisis, en ESPN F Show, Rafael Olarra tuvo que elegir con pinzas al gran culpable de la temporada de los albos y no dudó en señalar con el dedo.

Gustavo Quinteros perdió el título en caída ante Unión Española. | Foto: Photosport

Para argumentar su punto, Olarra abre todo planteando una interrogante sobre lo que pudo haber sido el 2023 de los albos: “Más allá de eso, ¿Colo Colo tenía un plantel para ser campeón? Me parece que sí”.

“Hay responsabilidad del técnico fuerte en esto, porque nosotros vislumbramos un plantel que podría haber hecho algo más trayendo lo que fuese”, asegura apuntando con el dedo a Gustavo Quinteros, el DT albo.

Para Olarra, más allá de la gerencia deportiva, es Quinteros quien ‘corta el queque’, diciendo que “Ahora, el visado, cuando hablan de la gerencia deportiva en la traída de jugadores… el visado es del técnico, él dice ok. Si le dicen ‘no le podemos traer al A, le traemos al B’ puede decir no me lo traigan o sí”.

Los títulos de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo logró la Supercopa 2022, Copa Chile 2021 y el Campeonato Nacional 2022 con un equipo que jugaba de memoria y brillaba con luces propias.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique saltará a la cancha este viernes 8 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental en el Estadio La Granja de Curicó para enfrentar a los torteros en la última fecha del Campeonato Nacional 2023.