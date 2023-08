Maximiliano Falcón encendió el debate tras el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, en donde aseguró que hay una persecución por parte de los árbitros hacia él y una predisposición para sacarle tarjeta fácilmente.

Esta teoría de Peluca, compartida por algunos e irrisoria para otros, encontró un buen aliado en Jorge Valdivia, habilidoso ex volante de Colo Colo quien también sufría con los árbitros en su época como jugador.

Los árbitros tienen en la mira a Maximiliano Falcón. | Foto: Photosport

“Uno podrá decir que Falcón es un jugador conflictivo, que tuvo problemas con Quinteros, que se le arranca la cadena fácilmente, pero eso yo lo dejo de lado y apunto principalmente a la persecución de muchos árbitros con él”, dijo Valdivia en F90 de ESPN Chile.

El Mago se remonta a la ida en el Santa Laura contra la UC: “Lo dije el partido pasado, ni tocó a Zampedri y le pusieron amarilla. Le he visto varios partidos donde se le acerca a hablar al árbitro y le ponen amarilla. Yo lo viví, me acercaba y me sacaban tarjeta, dejen tranquilo al pobre Peluca”.

Valdivia confirma los dichos de Peluca en el cierre: “De que hay una persecución en él, sí la hay. No es normal, ante Coquimbo le ponen amarilla por nada, no puede ser que uno se acerque a hablar y te pongan amarilla solo por hablar”.