Colo Colo hoy día vive una jornada crucial para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ definirán hoy en una reunión de directorio extraordinaria lo que podría ser su próximo fichaje en este mercado.

Así lo informó hace unos días el presidente del club, Aníbal Mosa a todos los medios de comunicación, en la que apuntó a que esta jornada será crucial para el club en encontrar un nuevo nombre para reforzar su plantel.

El puesto a reforzar en cuestión será el del mediocampo, en la que tras la salida de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, hicieron que Colo Colo salga en búsqueda de un jugador para suplir aquellas ausencias.

Si bien nombres en específico no han aparecido en estos días, una de las grandes condiciones para este fichaje es que el jugador que pueda arribar a Colo Colo sea chileno, ya que los ‘Albos’ están al límite para alinear a extranjeros en cancha.

Ortiz espera por un nuevo refuerzo | Foto: Photosport

Ante esto, el abanico de opciones disminuye considerablemente y por esto, para los hinchas de Colo Colo puede ser una completa sorpresa lo que podría ser su próximo refuerzo para este 2026.

Los nombres que asoman como opción

Jugadores cómo Williams Alarcón, Fernando Cornejo, Sebastián Galani, Benjamin Berríos o Marco Collao, son algunos de los nombres que podrían aparecer como una opción para poder reforzar el mediocampo de Colo Colo.

Aquellos nombres cumplen con la condición de que sean jugadores chilenos, así que más de una de estas opciones sin duda aparecerá en la mesa de la directiva del ‘Cacique’ para esta jornada.

Es por esto que las próximas horas pueden ser fundamentales para Colo Colo, en la que la directiva del club podría zanjar a quien sería su último refuerzo para lo que será la temporada 2026.

