Este domingo Colo Colo solo pudo empatar 1-1 con Deportes Santa Cruz por la semifinal ida de la fase regional en la Copa Chile 2024. Los albos iban en ventaja hasta los 89 minutos, cuando el equipo que hizo de local en el Estadio La Granja de Curicó encontró la igualdad.

Tras el partido el plantel colocolino salió con un sabor amargo, ya que no pudieron marcar grandes diferencias con un equipo de la Primera B.

Uno que habló terminado el encuentro fue el extremo Lucas Cepeda, quien analizó brevemente lo que fue el trámite del juego con TNT Sports.

“Un sabor amargo, porque teníamos que llevarnos el partido, porque Colo Colo siempre tiene que ganar. Pero estos rivales son así, son muy difícil, los rivales de Primera B se están haciendo notar en el campeonato”, comenzó diciendo.

Seguido, el jugador de 22 años indicó el camino a seguir para el Cacique de cara a la revancha.

“Ahora hay que revertir la situación y en casa quedarnos con la llave, que Colo Colo siempre tiene que pelear todos los torneos. A levantar la cabeza, a pasar en limpio, a dar vuelta la página. Mañana es un nuevo día para apuntar los errores que cometimos y próximo partido ir por todo y quedarnos con la llave para poder pasar a la final”, expresó.

Colo Colo solo pudo empatar con Deportes Santa Cruz en Curicó. (Foto: José Robles/Photosport)

El terreno que ha ido ganando Lucas Cepeda

También, Cepeda que llegó a Macul a inicios de año, proveniente de Santiago Wanderers, se refirió a su adaptación y cómo ha ido ganando terreno en el equipo que dirige Jorge Almirón.

“Me he sentido bien desde que el profe, mis compañeros, me están dando la posibilidad de poder mostrar mis virtudes. Siento que lo he hecho bien, siento que puedo aportar mucho más al equipo, ser un aporte fundamental para el equipo. Estoy trabajando para eso y se están dando los frutos, pero paso a paso con los pies sobre la tierra. Esto es un equipo así que el próximo partido nos vamos a quedar con la llave en nuestra casa”, completó el novel atacante.

¿Cuándo será la revancha entre Colo Colo y Deportes Santa Cruz?

La semifinal vuelta de la zona centro-sur entre el Cacique y los unionistas se disputará el próximo sábado 13 de julio, a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.