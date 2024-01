Colo Colo no oficializa entrenador a cinco días de comenzar la pretemporada. El Cacique se la jugó con Luis Zubeldía como su principal prioridad, mientras que Jorge Almirón es un nombre que también agrada al interior del estadio Monumental.

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la demora del Cacique para conseguir estratega. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) explicó en cinco puntos las que, a su juicio, son las razones de la tardanza en los Albos.

“Primero porque el mercado no está tan fácil, segundo porque no pueden traer a cualquier entrenador, tercero porque no tienen tanta plata”, expresó el comunicador en Deportes en Agricultura.

“Cuarto porque han apuntado por ahí a nombres que no les alcanza y cinco y, la más importante, porque no tienen claro qué necesitan”, agregó en el micrófono de la 92.1 en su edición de las 14:00.

¿Cuándo arranca la pretemporada de Colo Colo?

Los Albos que por ahora siguen sin DT, volverán de las vacaciones el 8 de enero. El Cacique se trasladará a Uruguay para jugar el torneo Serie Río de La Plata, donde disputarán tres compromisos amistosos.

Colo Colo jugará ante Rosario Central el martes 16 de enero, Nacional el viernes 19 y Liverpool el día lunes 22.