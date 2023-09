Juan Cristóbal Guarello reacciona a la pichanga de Carlos Palacios: Lapidaria frase y recuerda a fallida ex promesa alba

El registro que se viralizó ayer en donde se muestra a Carlos Palacios participando de un partido de fútbol informal colmó la paciencia de muchos hinchas del Cacique, pese a que se desconoce la fecha exacta de la grabación, lo concreto es que sí ocurrió desde que es jugador de Colo Colo.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador nacional, reaccionó a los registros que muestran a Carlos Palacios participando de una pichanga informal y trajo a colación a otro jugador que pintaba para crack, pero que nunca se consolidó.

“Carlos Palacios pichangueando con los amigos, Damián Pizarro pichangueando con los amigos, Jordhy Thompson pichangueando con los amigos…”, dijo Guarello en su programa La Hora de King Kong.

La Joya participó de un partido de fútbol informal. | Foto: Photosport

Guarello trae a colación a otro ex jugador del Cacique: “Iván Morales, que si hubiese tenido una evolución lógica estaría en esta selección, prefirió tirar fuegos artificiales y ahora está botado en México, nadie lo quiere”.

“Ángelo Henríquez, fútbol ruso. Yo te digo, no sé si entre él y Damián Pizarro yo no llamaría a Henríquez. Es la pobreza franciscana, Chile pasó de pobreza franciscana a orden mendicante, esas congregaciones que vivían de ser mendigos para adorar a dios. No tenemos nada”, comparó en el cierre.

Lo concreto es que, independiente de la fecha, nuevamente un jugador de Colo Colo se expone y expone su condición física al participar de un partido de fútbol que nada le aporta en lo profesional y, por el contrario, mucho puede perjudicarle con la severidad que ha mostrado Gustavo Quinteros en esta materia.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique juega este jueves un duelo pendiente del Campeonato Nacional 2023 frente a Deportes Copiapó en el Estaduio Monumental.