La Selección Chilena debutó de la peor manera posible en las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, en donde cayó de manera inapelable frente a Uruguay con un contundente y engañoso 1-3.

La Roja de Eduardo Berizzo no se vio de la mejor manera en Montevideo y así mismo lo analizó Roberto ‘Cóndor’ Rojas, histórico portero de la Selección Chilena y voz autorizada para hablar del combinado nacional.

“La carga futbolística que tiene en la espalda es grande porque los resultados no han sido buenos y el fútbol ha sido peor todavía. Haber jugado con Uruguay con un mediocampo que no marca a nadie y con Brereton al lado izquierdo… no entendí nada”, dijo a Bolavip Chile.

Chile se devolvió con las manos vacías de Montevideo. | Foto: Photosport

Rojas insiste que “El planteamiento está totalmente equivocado y a estas alturas del inicio de las Clasificatorias tienes que jugar con los mejores que tengas en el momento y lamentablemente no lo está haciendo”.

¿Culpables? Cóndor Rojas apunta: “Cortés no comprometió el resultado, claro que es complicado a ese nivel en un inicio de Clasificatorias y si no es 100% titular en Colo Colo, pero no lo comprometió. Lo que comprometió el resultado fue el planteamiento táctico de Berizzo”, remató.

¿Qué viene para la Selección Chilena?

Chile deberá recibir este martes a Colombia por la segunda jornada de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.