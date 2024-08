Colo Colo ya comienza a reparar en lo que son sus últimos detalles para lo que será su importante compromiso ante la Universidad de Chile, en el que los ‘Albos’ esperan llegar de la gran forma para este nuevo Superclásico, en donde esperan poder sumar los tres puntos.

Previo a este duelo, el periodista Juan Cristóbal Guarello se refirió en Radio Agricultura a lo que es la actualidad del ‘Cacique’ y en como llega a este partido, en el que realizó una particular comparación del equipo con su actual mandamás, Aníbal Mosa.

“Colo Colo no ha jugado, ganó los dos últimos partidos en los descuentos, siempre hay tres lesionados y dos suspendidos, es un despelote, Colo Colo es como Aníbal Mosa, un día grita una cosa, al otro día no está, al otro día está con un gorro de lana, al otro día se pelea con Isla”, partió indicando Guarello.

Siguiendo en aquello, el comunicador es muy claro al indicar que en el equipo de Jorge Almirón ha mostrado mucha irregularidad dentro de lo futbolístico en los últimos partidos y que además, suma un problema gigante al no poder contar con Alan Saldivia.

Colo Colo espera sumar una victoria ante la U | Foto: Photosport

“Colo Colo juega como vive Aníbal Mosa, es un despelote, no sabes bien que pasa, por jugadores está bien, pero resulta que se te lesionó Saldivia y te dejó el despelote”, replicó.

Finalmente, Guarello puntualiza en las quisquillosas decisiones de Jorge Almirón en Colo Colo, en la que pareciera no estar muy conforme con algunos elementos dentro de su equipo.

“Los juveniles no te convencen, no tienes sub 21, pero después tienes como seis volantes centrales, ocho extremos y no te gusta ninguno, uno está para 10 minutos como Cepeda, Bolados se enoja, Zavala no sé”, concluyó.