Mauricio Isla fue una de las grandes teleseries del Mercado de Pases de invierno, en donde el ex jugador de Universidad Católica e Independiente de Avellaneda terminó llegando a Colo Colo después de largas semanas de negociaciones.

En conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, el ‘Huaso’ abordó la felicidad que le provoca jugar en Colo Colo, pero también hizo un mea culpa de lo que fue su paso por San Carlos de Apoquindo.

“Una de las cosas que yo he sido crítico es que mi vuelta a Chile fue mi responsabilidad, la tomo así y fue mi error”, dijo sobre su paso por los cruzados en donde arrancó muy bien, pero se terminó yendo con más críticas que loas.

Isla gozó con el arengazo de Colo Colo. | Foto: Photosport

A contraparte, Isla se siente feliz en los albos: “Ahora vuelvo a Colo Colo, al equipo más popular de Chile, ya sé la expectativa que hay y lo que pasa. Cuando vine a la Católica muchos compañeros me dijeron que no vuelva porque no te respetan, que no iba a ser lo mismo”.

“Ha sido todo muy rápido, he vivido cosas lindas. Me han recibido bien tanto jugadores como cuerpo técnico y la hinchada. Me han tratado de la mejor forma y está todo para que, si me toca jugar o no, hacerlo de la mejor manera”, complementó en el cierre.

¿Le dará minutos Jorge Almirón? Todo indica que Mauricio Isla irá del arranque en el Superclásico ante Universidad de Chile y está llamado a ser una de las piezas fundamentales del Cacique este día sábado.

Universidad de Chile vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo visitará a Universidad de Chile este sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024 y en donde lo albos buscarán bajar al líder de la competición.