Una dura noticia se dio a conocer en las últimas horas respecto al futbolista Lucas Cepeda de Colo Colo, quien es la gran figura del Cacique y que desea dar el salto al fútbol europeo, aunque también podría ser a algún destino potente de Sudamérica.

Pero según la información del periodista Juan Cristóbal Guarello esto está lejos de poder cumplirse, ya que en su programa ‘La Hora de King Kong’, lanzó que no ha llegado ningún ofrecimiento por los servicios del extremo de 23 años.

“A mí me contó una fuente muy buena que yo tengo en Colo Colo, que no ha llegado nada por Cepeda”, reveló el rostro de Canal 13 y Radio Agricultura.

Un golpe de realidad para Lucas Cepeda

Luego, profundizó que todos los rumores han sido promovidos por su agencia de representación, pero que hasta ahora no ha habido nada concreto.

“Todo lo que salga es humo, todo lo que salga es un intento de Vibra -agencia de representación- por tratar de moverlo, levantarlo y calentar la sopa. No ha llegado absolutamente nada por Cepeda”, completó Guarello.

Lucas Cepeda no ha recibido ofertas en Colo Colo, según Juan Cristóbal Guarello. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Cabe recordar que el formado en Santiago Wanderers es uno de los grandes activos que tiene Colo Colo y está en vitrina, pues en Blanco y Negro necesitan hacer caja tras una temporada para el olvido.

En el mercado de invierno, sonó que Cepeda estuvo muy cerca de River Plate, Atalanta y Udinese, pero nada de aquello se concretó.

En síntesis