Colo Colo dejó atrás las celebraciones por el agónico triunfo ante O’Higgins de Rancagua y ahora piensa de lleno en lo que será su compromiso del fin de semana ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano.

Para el compromiso de este sábado, se esperaba que Javier Correa pudiera ver sus primeros minutos con la camiseta del Cacique, pero todo indica que aquello no podrá ser y el delantero argentino tendrá que seguir esperando por su ansiado debut.

La información fue entregada por Rodrigo López, periodista de De Fútbol Se Habla Así de D Sports y quien cubre al Cacique en el día a día: “Me dicen que no llega para el fin de semana, no estaría ante Huachipato. Él comenzó hoy el reintegro deportivo a la par de sus compañeros. No significa que vaya a estar, lo quieren llevar con cuidado”, reveló.

Correa vería sus primeros minutos en el Superclásico. | Foto: Photosport

Si bien Correa no vería minutos ante los acereros este fin de semana, sí lo haría en el Estadio Nacional el 10 de agosto cuando Colo Colo tenga que visitar nada más ni nada menos que a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico.

López informa que Almirón piensa darle minutos en el Superclásico pensando en que llegue preparado físicamente a la llave de Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla: “Sí va a tener minutos frente a la U”, dijo.

Así las cosas, Javier Correa tendrá que esperar una semana más para su debut con la camiseta de Colo Colo y deberá hacerlo en un escenario adverso y con la obligación de demostrar condiciones desde el primer partido.

Universidad de Chile vs. Colo Colo, día y hora

El sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde de Chile continental, el Cacique visitará el Estadio Nacional para enfrentar a Universidad de Chile por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.