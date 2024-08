El ex jugador tanto de la U como de Colo Colo, se la juega con la presencia de Arturo Vidal en el Superclásico.

El Superclásico del fútbol chileno se tomará la cartelera del Campeonato Nacional 2024 este fin de semana, toda vez que azules y albos se enfrentarán en el Estadio Nacional por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

El Cacique llega al compromiso mayor del fútbol chileno con las bajas de Brayan Cortés por suspensión y Alan Saldivia por lesión. Además, es toda una incógnita si Javier Correa y Arturo Vidal podrán decir presente en el coloso de Ñuñoa el día sábado.

Sobre las chances que tiene el ex jugador del FC Barcelona y Bayern Múnich, entre otros, comentó Patricio Yáñez en ESPN Chile. El ex jugador tanto de la U como del Cacique no tiene dudas que el King pedirá jugar si es que logra sobreponerse a las adversidades previas.

Vidal, posiblemente, no llegue al 100% ante la U. | Foto: Photosport

“Si Vidal tiene chances y se impone, como lo ha hecho en muchas oportunidades, va a pedir jugar”, aseguró sobre la presencia de Arturo Vidal el sábado para enfrentar un partido trascendental en la temporada de los albos.

Lo cierto es que el Superclásico para Colo Colo representa la antesala de un partido aún más importante: la ida de los octavos de final de Copa Libertadores de América ante Junior de Barranquilla.

¿Juega Vidal o se guarda para Copa Libertadores? La decisión final la tendrá Jorge Almirón, quien afrontará una de las semanas más cargadas en lo que va de su estadía en el Estadio Monumental.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 32 puntos y un partido menos. Más arriba aparece Universidad Católica con 34, Coquimbo Unido con 35 y Universidad de Chile con 36.