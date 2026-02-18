Colo Colo se prepara para enfrentar a O’Higgins por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. Para dicho encuentro en Rancagua, el conjunto albo puede tener que prescindir de una figura.

¿De quién se trata? Uno de los refuerzos de este mercado de fichajes aún no está 100% disponible para ser citado por Fernando Ortiz. Por ello, su presencia ante el cuadro celeste está cuesta arriba.

Su nombre: Lautaro Pastrán. Según detalló DaleAlbo, el delantero de 23 años sigue poniéndose a punto en lo físico, por lo que su estreno tendrá que esperar… por el momento.

“El jugador continúa sin estar al cien físicamente y es algo que se tenía previsto desde que arribó a Macul y no solamente esto. Sino que lo más probable es que el atacante no vaya citado ante O´Higgins“, lanzó el medio.

“No está descartado del todo, pero la situación se ve complicada para una jornada tan cercana. El argentino-chileno no realizaría su debut oficial este sábado”, agregó.

Lautaro Pastrán aún no está disponible en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

¿Estará en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Cabe consignar que tras visitar a los rancagüinos, el plantel albo tendrá que recibir a su archirrival en el Estadio Monumental. Por ello, Lautaro Pastrán tendrá que trabajar a toda máquina.

Dicho compromiso ante O’Higgins se jugará este 21 de febrero, desde las 18:00 horas. En tanto, el duelo ante Universidad de Chile está programado para el domingo 1 de marzo en el mismo horario.

