Colo Colo goza de un buen presente dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ gracias a sus dos triunfos al hilo ante Everton de Viña del Mar y Unión La Calera, han tomado mucha confianza y se prenden desde temprano en la lucha por el título.

En las últimas horas, el volante nacional Arturo Vidal habló con sus seguidores en su canal de ‘Kick‘ y dentro de esta transmisión, hizo un feroz tirón de orejas a Colo Colo por el estado del campo de juego en el último partido ante La Calera.

“Sí, el otro día estaba super mala la cancha, estaba demasiado blanda, debe ser porque tres días antes hubo el partido a beneficio, entonces se jugaron tres partidos, aunque fueron de menos tiempo”, parte señalando Vidal.

Siguiendo en aquello, el ‘King’ dejó un importante mensaje de cara al próximo desafío de Colo Colo en condición de local, el que será el Superclásico ante la Universidad de Chile, en la que espera que la cancha este en óptimas condiciones.

Vidal espera que el Monumental este al 100% para el Superclásico | Foto: Photosport

“Se ocupó la cancha y la cancha lo siente, ojalá que puede estar buena para el partido contra la Universidad de Chile”, declara.

Finalizando, Vidal indica que dentro de partido con Unión La Calera hubo una jugada que quedó en perfecta posición para rematar y poder anotar, pero debido al mal estado del campo de juego, realizó un disparo que no calculaba.

“Estaba muy blanda, la que me quedó afuera, donde metí el empeine, donde pise fuerte, se levantó la pelota, por eso no pudo ser gol”, cerró.

