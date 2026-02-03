La búsqueda de refuerzos en Colo Colo continúa siendo tema de conversación tras el mal inicio del equipo en la Liga de Primera 2026 luego de caer por 3 a 1 a manos de Deportes Limache.

Con la necesidad de encontrar al reemplazante de Esteban Pavez y sumar alternativas que le entreguen mayor dinámica y claridad al mediocampo, el nombre de Pablo Ruiz comenzó a instalarse con fuerza como posible incorporación del Cacique.

El volante argentino-chileno, actualmente en el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS), aparece como una opción que la dirigencia de Blanco y Negro analiza con atención, en un contexto donde cada decisión es observada con lupa.

Pablo Ruiz en su paso por San Luis de Quillota | FOTO: Archivo

Gerson Martínez compara a Pablo Ruiz con Vicente Pizarro

En ese marco, distintas voces del fútbol nacional han comenzado a opinar sobre el eventual arribo de Ruiz al Monumental. Una de ellas es la de Gerson Martínez, exdelantero albo, quien conoce de cerca al jugador de 27 años tras haber compartido camarín con él en San Luis de Quillota durante la temporada 2017.

Fue justamente esa experiencia la que llevó a Martínez a destacar las cualidades del posible refuerzo albo. “Siempre fue un chico interesante, ya que se insertó súper bien en el club. Primero llegó a cadetes y después Miguel Ramírez lo subió al primer equipo y lo hizo jugar. Tenía buena técnica y buena pegada”, señaló a AS Chile.

El exatacante incluso se animó a establecer una comparación con un nombre habitual en el mediocampo colocolino. “Es parecido a Vicente Pizarro en cuanto a la buena técnica y a la dinámica. Pablo también es muy punzante dentro del campo y creo que tiene mejor pegada que Pizarro”, explicó.

Eso sí, Martínez fue claro al advertir sobre el desafío que implica vestir la camiseta del Cacique.“Igual llegar a Colo Colo es otra presión, pero espero que le vaya bien y pueda jugar”, sostuvo.

En síntesis…

Gerson Martínez, exjugador de Colo Colo y excompañero de Pablo Ruiz en San Luis de Quillota, analizó el posible regreso del volante a Chile.