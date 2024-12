Brayan Cortés tomó la decisión de no aceptar las ofertas de Colo Colo para renovar. El futbolista expresó su deseo de jugar en el fútbol extranjero, una de las metas que tiene en su carrera. No obstante, hasta el momento el jugador no ficha por ningún equipo y la situación podría dar un giro.

En Blanco y Negro no le cierran aún la puerta al iquiqueño que podría recibir una nueva propuesta. El reconocido formador de arqueros, Julio Rodríguez, considera que el golero no decidió bien tras finalizar la temporada 2024.

“Lamentablemente, ha tomado malas decisiones últimamente Brayan Cortés ¿Por qué digo esto? Él ha ganado mucho vistiendo mucho vistiendo la camiseta del más grande de Chile y posiblemente uno grandes de Sudamérica, Colo Colo”, expresó Hulk en diálogo con BOLAVIP.

El formador de Claudio Bravo considera que el guardameta debía continuar en el Popular a no ser que tuviera una propuesta muy importante del exterior: “Le costó mucho al principio, todo el mundo lo valora, los dirigentes, el cuerpo técnico, la barra, todo el mundo y resulta que él decide no arreglar con Colo Colo. Al principio decía que era una muy mala decisión de Cortés, a no ser que tuviera una oferta del Barcelona o del Manchester City”.

Brayan Cortés de momento no tiene club definido para la temporada 2025. (Foto: Photosport)

Julio Rodríguez avisa a Brayan Cortés que en Colo Colo no lo pueden esperar mucho

El reconocido profesional del arco aconseja al golero iquiqueño: “Sería muy bueno que volviera a Colo Colo. No sé si el término será agachar el moño y arreglar su situación económica con Colo Colo, ya que sus posibilidades de jugar en el extranjero que para todo jugador es un sueño, hasta ahora no se han dado”.

Además, le avisa que en el Cacique no lo pueden esperar por mucho tiempo: “Tiene que actuar luego, porque si bien es cierto en Colo Colo es el número 1 hasta el día de hoy, la dirigencia y el cuerpo técnico no pueden esperar mucho tiempo para tomar una decisión tan importante”.