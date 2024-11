Brayan Cortés recibió un ultimátum de Colo Colo en la renovación de contrato. El guardameta iquiqueño tiene hasta este sábado 30 de noviembre para responder a la oferta del Cacique. Julio Rodríguez se refirió a la situación del guardameta de 29 años.

“Creo que él se ganó un puesto bien merecido en Colo Colo, la gente le tiene confianza, sus jugadores lo apoyan siempre, es el número 1 indiscutido. Colo Colo es un equipo grande de Sudamérica, no es tan sólo de Chile. Con los torneos internacional, más los compromisos que tiene con la Selección donde también es número 1 y titular, pensaba que él tenía bien clara la opción de seguir en Colo Colo, de seguir en Chile”, comentó en conversación con BOLAVIP.

Hulk piensa que la mejor opción para el golero es ir a León con Eduardo Berizzo en caso de no continuar en el estadio Monumental: “Colo Colo lógicamente que lo valoriza mucho más de lo que estaba antes, pero bueno si él no está contento con las condiciones, creo que la mejor opción si el no sigue en Chile es ir a un club en este caso México, donde tiene un técnico que lo conoce. Es lo ideal en caso que no llegue a un acuerdo con Colo Colo”.

Entre las opciones de reemplazar a Brayan Cortés aparecen Claudio Bravo, Ignacio González, Matías Dituro y Gabriel Arias. El preparador del arquero bicampeón de América asegura que su expupilo de momento no tiene chances de llegar al Monumental.

“Por mi Claudio Bravo (que sea arquero del Cacique), pero, no podemos olvidarnos, está retirado, se retiró del fútbol profesional, serán dos o tres meses. Entonces, que Colo Colo quiera contratar a Claudio después que se ha retirado y ya no está compitiendo, no está entrenando en ningún lado, por lo menos hasta ahora no tiene ninguna posibilidad de jugar y poco interés por jugar”.

También se refirió a otro de los candidatos chilenos: “Me gusta el Nacho González, porque lo conozco, porque salió de Colo Colo, por todas esas cosas que son más de piel”.

Rodríguez cree que Matías Dituro es una buena opción: “Dituro es un arquero que es consagrado, en Chile lo conocemos bien, en Sudamérica creo que se ganó un nombre. Tampoco es una mala opción”.

Julio Rodríguez no aprueba a Gabriel Arias como opción para el arco de Colo Colo

El preparador de porteros no considera que Gabriel Arias tenga las cualidades para ser golero del Cacique: “El único que no me gusta es Arias, porque Colo Colo necesita un arquero que no tan solo sea bueno atajando y jugando cerca de su arco”.

“Creo que necesita otros fundamentos técnicos, tácticos. Colo Colo tiene que jugar como equipo grande. Entonces necesita un arquero diferente, lo que le tanto le costó a Cortés entender y tratar de hacerlo. Jugar más lejos de su arco, porque tiene que ir a quitarle más espacios al rival, los espacios que dejan los defensores que están presionando más arriba, eso lo tiene que cubrir el arquero”, complementó.

A Julio Rodríguez no le gusta la opción de Gabriel Arias a Colo Colo. (Foto: Photosport)

También no ve fuerte al arquero de Racing en el juego con los pies y ve difícil la misión de suplir a Brayan Cortés: “Arias por lo que yo entiendo, por lo que he visto, no cumple con esas condiciones, jugando con los pies tampoco es muy cómodo. Es difícil reemplazar a Cortés, ya está adaptado al juego de un equipo que juega de grande a chico”.