Este mediodía, Colo Colo deberá saltar a la cancha en Coquimbo para enfrentar al conjunto local por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2024, en donde los albos no quieren ceder terreno en el plano local tras su participación en Copa Libertadores.

Es precisamente el arranque del máximo torneo continental -el cual tendrá su sorteo este lunes 18 de marzo- el que podría ser el gran talón de Aquiles para Jorge Almirón y su cuerpo técnico, según cree Juvenal Olmos.

Juvenal y la actualidad de Almirón. | Foto: Photosport

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el técnico nacional y panelista del programa cree que “Lo más complicado es que una vez que inicie la Copa Libertadores van a iniciar los dolores de cabeza para Almirón”, dijo.

“Primero, Colo Colo de lo que expresó futbolísticamente tiene que subir. O sea, con más partidos en el cuerpo, seguramente Vidal con otro nivel de preparación en su cuerpo, pero el equipo de Colo Colo si quiere pasar y quiere competir en la fase de grupos tiene que mejorar”, complementó.

En el cierre, Juvenal Olmos deja en el aire lo que podría ser el futuro de los albos tanto en el torneo como en el plano internacional: “Esa mejora en algún momento se cruza con los partidos del Campeonato, y a mí me da la sensación de que Colo Colo no tiene o no se armó dos planteles paralelos donde pueda con otro equipo pelear el Campeonato”, cerró.

Colo Colo salta a la cancha este domingo

El Cacique salta a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo este domingo 17 de marzo al mediodía, en donde deberá enfrentar a un duro equipo dirigido por Fernando ‘Nano’ Díaz si quiere quedarse con los tres puntos y no ceder terreno en el torneo.