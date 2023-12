Colo Colo se bajó de la pelea por el título del Campeonato Nacional 2023 y revalidar la estrella que consiguió hace un año, esto al perder por 2-0 ante Unión Española este domingo en el Estadio Monumental.

A una fecha para que acabe el torneo, el entrenador Gustavo Quinteros sintió lo que sucedió esta jornada en Macul, mostrándose muy decaído en conferencia de prensa.

“Hoy necesitábamos jugar a nuestro mejor nivel y creo que hemos jugado muy por debajo de nuestro mejor nivel. Individualmente y colectivamente no tuvimos el fútbol que generalmente este equipo genera”, comenzó analizando.

“El vestuario hoy está muy caído, porque no esperábamos nunca este resultado, jugar de esa manera, no jugamos nada bien, salvo parte del primer tiempo. Después todo fue muy forzado, sin conexión, cosa que nosotros teníamos un funcionamiento de los últimos partidos bastante bueno”, agregó.

Sobre lo que se viene, Quinteros declaró: “Primero tenemos que levantarnos del duro golpe, porque tanto nosotros como los jugadores estamos caídos, en un momento complicado, porque teníamos toda la esperanza de poder definir el último partido, ya sea por el Campeonato y todavía la segunda posición hay chances, que la vamos a pelear por supuesto, pero estamos más lejos. Es un golpe duro, no lo esperábamos. No nos alcanzó ni siquiera para empatar“.

Gustavo Quinteros se mostró cabizbajo tras la derrota de Colo Colo ante Unión Española. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

La decepción de Gustavo Quinteros

En la instancia, el director técnico argentino volvió a referirse a los jugadores de poca experiencia que ha tenido que alinear a lo largo de la temporada, luego de no haber encontrado respuesta en los refuerzos.

“Hoy, por ejemplo, creo que terminamos jugando con cinco jugadores juveniles, un partido definitorio y en Copa Libertadores jugaron seis o siete. En el futuro esos chicos tendrán mucha más experiencia, mucho más temple para encarar este tipo de partidos”, expresó.

“Hoy no responsabilizo a los chicos, sí en estos momento de definición hubiese sido mucho más importante tener jugadores con más experiencia en el campo. No los tuvimos, de todas maneras el funcionamiento del equipo no estuvo acorde del nivel del partido, de la situación y en eso el responsable soy yo, que soy el entrenador. Hemos trabajado muy bien y en ningún momento pudimos plasmar en el campo lo que hemos hecho en estos días. Uno se siente decepcionado, pero el fútbol es así”, completó el santafesino.

Los expulsados que complican a Colo Colo para los dos partidos restantes

Finalmente, Gustavo Quinteros adelantó la difícil tarea que tendrá para reemplazar a tres jugadores que están expulsados para los dos partidos restantes: Bruno Gutiérrez y Maximiliano Falcón para la última fecha del torneo ante Curicó Unido y el Peluca con Alan Saldivia para la final de la Copa Chile contra Magallanes.

“Nosotros ahora debemos trabajar estos días para ganar los dos partidos que nos quedan, uno del Campeonato y otro de la Copa Chile, tratar de reemplazar, tenemos muchos jugadores expulsados para este partido que viene y la final de Copa Chile también. Tratar de levantarnos lo antes posible para poder terminar ganado los últimos dos partidos y esperando la posibilidad de llegar segundos para ir directo a fase de grupos (de Copa Libertadores)”, cerró el DT de 58 años.