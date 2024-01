En el entorno de Colo Colo ya entraron en un fastidio con la dirigencia de Blanco y Negro por el trato a Arturo Vidal ante su posible regreso al club, después de 17 años.

Hasta el pasado viernes la negociación iba bien encaminada para concretar la repatriación del ídolo nacional, pero durante el fin de semana todo se trabó, principalmente por las condiciones para la revisión médica del King.

En esa línea, un histórico del cuadro popular, como lo es Jaime Vera, expresó todo su malestar en conversación con Bolavip, ya que es una de las personas del medio que más conocen al volante de 36 años.

“Ellos no saben lo que se pierden. Qué espanto. A mí me da mucha pena que a los jugadores chilenos, figuras, que son jugadores tan importante para nosotros, hagan tanto problema”, comenzó diciendo.

“Por qué no dicen de una vez la verdad y si no lo quieren que digan, pero que no anden haciendo cosas… es una pena”, agregó el Pillo Vera.

Jaime Vera coincidió con Arturo Vidal en la Selección Chilena entre 2011 y 2012. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

La brutal comparación de Jaime Vera

En la instancia, hizo una brutal comparación en el trato a los jugadores chilenos y argentinos.

“Te aseguro que si Arturo fuera argentino, lo esperarían con pancarta y todo de felicitaciones que llega nuevamente a jugar al país”, lanzó.

¿Cuándo se podría resolver el caso Arturo Vidal en Colo Colo?

El directorio de ByN habría llamado a una reunión de emergencia para la semana entrante, pero todavía no estaría definido el día. Cabe recordar que Vidal es agente libre luego de terminar su contrato en diciembre con el Athletico Paranaense.