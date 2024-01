Ex entrenador de Arturo Vidal incendia todo y le cae a Blanco y Negro: "Esta gente no está por el bien de Colo Colo"

Por estos momentos está todo trancado en la negociación entre Colo Colo y Arturo Vidal. Si bien el pasado viernes el mismo volante de 36 años había confirmado que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo, durante el fin de semana todo se trabó.

Una parte del directorio de Blanco y Negro quiere cambiar el lugar para hacerle la revisión médica al King, pasado de la Clínica MEDS a la Clínica Santa María. Esto habría caído mal en el entorno del mediocampista.

Y uno que lo conoce bien es el exfutbolista y entrenador Ricardo Dabrowski, quien en conversación con Bolavip hizo sus descargos al respecto.

“Toda esta situación, toda la vuelta que se dan, es justamente porque hay un grupo que no quiere a Arturo Vidal en Colo Colo, esa es la realidad. Todas las dudas, todo lo que ponen en el camino es para que no se concrete. No solamente es un problema digamos, que no blanquean, no lo asumen”, comenzó diciendo.

“Si Arturo Vidal llega a ir a Colo Colo y por esas cosas al equipo no le va bien o si tiene una lesión, este grupo van a decir a nosotros teníamos razón y sino siempre va a ser una contra”, agregó.

Ricardo Dabrowski hizo debutar a Arturo Vidal en Colo Colo en 2005. (Foto: Photosport)

Los intereses particulares de Blanco y Negro

En la misma línea, Dabrowski hizo hincapié en los intereses personales de los directores de la concesionaria que controla al cuadro popular.

“Cuando un jugador símbolo como Arturo, si lo quisieras, ya lo habrías llevado, esa es la realidad. Como ahora está ahí, tratan de cansarlo y me parece que no es la forma, porque esta gente no está por el bien de Colo Colo, son intereses particulares“, indicó.

“Es eso lo que lamentablemente hace que estas cosas sucedan y Colo Colo no pueda ser una potencia como tendría que serlo. Cualquier jugador que tenga los niveles de rendimiento que tuvo Arturo en el mundo, cualquier equipo haría lo imposible para tenerlo. Pero esta es la realidad, este es el manejo, la forma y antes eso es muy complicado todo“, añadió.

El deseo de Arturo Vidal

Finalmente, el Polaco volvió a exponer el deseo de Vidal, quien hace unos meses le comentó que quería volver al Cacique.

“A mí me da pena, porque yo particularmente sé que Arturo tiene ganas de estar en Colo Colo, terminar su ciclo de futbolista en el mejor nivel, pero todas estas cosas desgastan, cuando tendría que ser lo contrario, todo pensando en positivo. Pero este es el manejo que tiene parte de esta gente”, terminó.