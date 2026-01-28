El torneo en el fútbol chileno aún no comienza y ya se comienzan a vivir polémicas fuera de la cancha, en la que puntualmente todo recae en lo que será el duelo que enfrentará a Deportes Limache y Colo Colo, partido que se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El conjunto de ‘Tomate Mecánico’ ha mostrado su interés en poder contar con hinchas de Colo Colo para este compromiso, pero desde las autoridades han hecho oídos sordos a esta petición, la que tiene indignado a ambos equipos.

Por esto, en las últimas horas el presidente de Deportes Limache, César Villegas volvió a hacer sus descargos sobre esta situación, en la que manifestó que hasta el momento, aún no ha recibido noticias por parte de las autoridades.

“Hasta el momento no hemos tenido novedades por la solicitud que revisamos para jugar el partido del día sábado con público local y visita. Hago un llamado a las autoridades regionales y nacionales, para autorizar esta fiesta deportiva”, parte señalando Villegas.

La medida que tomaría el presidente de Limache | Foto: Photosport

Agregando a esto, el mandamás del club de la quinta región declara “no solo en Santiago se pueden realizar espectáculos deportivos con 40-50 mil personas, el Estadio Elías Figueroa es para 23.000 y estamos pidiendo un aforo de 15.000, con todas las medidas de seguridad que se soliciten y más”.

La dura medida que tomaría Limache

Concluyendo, Villegas señaló que en caso de que las autoridades no acepten a la hinchada visitante de Colo Colo para el duelo ante Deportes Limache, el club tomará la decisión de disputar este duelo a puertas cerradas, lo que sin duda es una decisión que sorprende.

“Por favor, les pido a las autoridades, encargados o la gente que tomen esta medida, no matemos el fútbol, el fútbol es del pueblo, se juega dentro de la cancha y no fuera. Seguiremos insistiendo, en caso de que esta medida sea denegada, vamos a jugar a puerta cerradas, será una medida que lamentablemente los hinchas de mi club, pagarán las consecuencias de las malas decisiones que están tomando”, cerró.

