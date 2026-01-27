La polémica se instaló en la previa del estreno oficial entre Colo Colo y Deportes Limache, luego de que las autoridades de la Región de Valparaíso autorizaran un aforo máximo de 8 mil personas, pero con la condición de que solo puedan ingresar hinchas locales, dejando fuera a la parcialidad colocolina. Una medida que generó molestia en el cuadro tomatero y que llevó a su presidente, César Villegas, a manifestarse públicamente.

El timonel de Deportes Limache, César Villegas, cuestionó con fuerza la decisión y llamó a las autoridades a reconsiderar el criterio adoptado para este compromiso, entendiendo que se trata de un evento deportivo que debería desarrollarse en un ambiente familiar y abierto a ambas hinchadas.

En declaraciones a BOLAVIP, Villegas fue enfático al señalar: “Meditar la decisión tomada con respecto a jugar solamente con público local. Es el primer partido de la liga, entonces estamos dando una señal muy fuerte de que la delincuencia nos está ganando.” Una reflexión que apunta directamente al mensaje que se entrega como sociedad al restringir el acceso a los estadios.

Albos y Tomateros volverán a verse las caras en la fecha 1 del certamen 2026. (Foto: Photosport)

El presidente del cuadro ‘Tomatero’ recalcó además que como institución están disponibles para cumplir con todos los protocolos exigidos con tal de permitir el ingreso de público visitante. Así lo expresó en otra de sus declaraciones: “Como club estamos tomando todas las medidas necesarias, y las que ustedes estimen pertinentes para que se realice un partido con público de visita y público de local. Que la gente vaya al estadio. Démosle esa seguridad.”

Para Villegas, la presencia de ambas hinchadas no solo es parte esencial del espectáculo, sino también una señal potente para recuperar los espacios deportivos como lugares seguros para las familias, especialmente en el inicio de una nueva temporada.

Por lo mismo, el dirigente fue más allá y realizó un llamado directo a las autoridades políticas y administrativas de la región, buscando abrir una última puerta antes del encuentro. “A las autoridades, senadores, seremi, sigamos insistiendo. Tenemos mañana para recapacitar esta medida para poder optar a que la familia vuelva al estadio. El partido se juega dentro de la cancha y no fuera.”

De esta manera, Deportes Limache no solo busca defender su localía, sino también instalar una postura clara frente al contexto actual del fútbol chileno, apelando a la reflexión y al diálogo para que el duelo ante Colo Colo pueda vivirse con el marco de público que un partido de esta magnitud merece.

