Se termina la espera en Colo Colo. Los albos saldrán a la cancha del estadio Monumental este jueves a las 18:00 para enfrentar en el Deportivo Pereira en el partido más importante del semestre, pues se juegan la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se enmarca en el cierre del Grupo F que también integran Boca Juniors -ya clasificado- y Monagas que buscará los tres puntos en La Bombonera para dar la sorpresa. A los albos no les sirve otro resultado que no sea ganar para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Gustavo Quinteros definió el once para buscar seguir en la máxima competición continental.

Los once elegidos son Fernando de Paul; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, César Fuentes, Esteban Pavez, Agustín Bouzat; Carlos Palacios, Marcos Bolados y Damián Pizarro.

El DT santafesino tomó importantes decisiones. La primera es en el arco donde se decidió por Fernando de Paul por sobre Brayan Cortés, a quien le estarían buscando club ante la falta de minutos.

Fernando de Paul es titular en Colo Colo ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores (Foto: Photosport)

En la zona de centrales, dejó fuera a Ramiro González, uno de los que más jugó en el semestre. En su lugar ingresará Erick Wiemberg, quien le aporta la variante de pasar a línea de cuatro sin realizar un cambio.

Por su parte, en la zona del mediocampo la principal novedad es Carlos Palacios. La Joya será estelar en el encuentro más importante para el Cacique en el 2023, esto en parte, porque Leonardo Gil no está al 100% para jugar 90 minutos y esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

¿Qué resultados le sirven a Colo Colo?

El Cacique debe ganarle sí o sí a Deportivo Pereira este jueves a las 18:00 para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, si Monagas llegara a dar la sorpresa con un triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera, los albos tendrán que obtener una victoria por un gol más que los venezolanos.