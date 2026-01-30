Colo Colo ya tiene prácticamente definida la oncena con la que saldrá a enfrentar a Deportes Limache este sábado, en un duelo especial por el contexto que lo rodea. El compromiso se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y marcará el estreno del ‘Cacique’ en la temporada, aunque sin el habitual acompañamiento de su hinchada.

Y es que, finalmente, las autoridades autorizaron solo público local para el encuentro, por lo que no habrá presencia de fanáticos albos en las tribunas. De esta manera, Limache será local tanto en la organización como en el apoyo desde las graderías, en un escenario que promete un ambiente particular para el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

En lo futbolístico, el DT argentino llega con algunas bajas sensibles que lo obligaron a ajustar su planificación. Javier Correa y Javier Méndez quedaron automáticamente descartados por suspensión, mientras que Marcos Bolados no estará disponible debido a una lesión, lo que reduce las alternativas ofensivas para este compromiso.

Fernando Ortiz comienza a definir el once para medirse ante Deportes Limache por el debut de la Liga de Primera 2026 (Foto: Photosport)

Ante este panorama, Ortiz optó por mantener una estructura equilibrada y confiar en nombres que han respondido en los entrenamientos. La idea del cuerpo técnico es sostener el control del mediocampo y buscar profundidad por las bandas, pese a las ausencias que condicionan la rotación habitual del plantel.

¿Cómo formará Colo Colo ante Deportes Limache?

Dicho esto, la formación que ha trabajado el entrenador argentino del Cacique sería con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en delantera.

De no mediar cambios de última hora, ese será el once titular con el que Colo Colo intentará comenzar con el pie derecho su camino en la temporada, en un partido que se jugará lejos de su gente y con un rival que buscará aprovechar la localía en el puerto.

DATOS CLAVE

Colo Colo debutará ante Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander, con aforo exclusivo para público local.

El DT Fernando Ortiz no contará con los suspendidos Javier Correa y Javier Méndez, ni con el lesionado Marcos Bolados.