El futuro de Damián Pizarro volvió a instalarse en el debate del mundo albo, luego de las declaraciones de Jaime “Pillo” Vera, quien abordó la situación del joven delantero que sigue en el tira y afloja entre que sí regresa o no a Colo Colo. Para el histórico exentrenador, el club debe mirar con atención el escenario del atacante formado en casa.

Vera fue claro al señalar que, si Pizarro se queda sin minutos en el fútbol europeo, la opción más lógica sería volver al Estadio Monumental. En ese contexto, apuntó directamente a las necesidades deportivas del ‘Cacique’: “Si se queda sin jugar en Europa, lo mejor sería venirse a Colo Colo. Y a ver si es una solución para los problemas que tiene Colo Colo en la ofensiva”, sostuvo en conversación con BOLAVIP.

El exDT también enfatizó el vínculo identitario entre el futbolista y la institución, recordando que se trata de un jugador formado en Macul: “No hay que olvidarse que es un jugador formado en casa y que es de Colo Colo. Es del club. Siempre va a ser una opción de que vuelva porque está joven”, expresó.

Jaime Vera pide el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo Dragomir Yankovic/Photosport

Además, el ‘Pillo’ pidió paciencia con el proceso del ‘Haaland de Macul’, subrayando que aún se encuentra en etapa de desarrollo: “Estamos hablando de un jugador que todavía, como jugador chileno, está en un proceso de término de su formación”, explicó, remarcando que no se puede exigirle plenitud competitiva inmediata.

En esa línea, el entrenador hizo una reflexión más amplia sobre la maduración de los futbolistas nacionales, comparándolos con otras realidades del continente. “Acuérdate que los jugadores chilenos siempre maduran más tarde… no es como otros países, por ejemplo Argentina, donde la competencia es más alta”, afirmó, contextualizando el crecimiento de Pizarro.

Así, las palabras de Jaime Vera no solo reabren el debate sobre un eventual retorno de Damián Pizarro a Colo Colo, sino que también invitan a mirar su carrera con perspectiva, entendiendo que aún tiene margen de crecimiento y que el club que lo formó podría volver a ser clave en su desarrollo.

DATOS CLAV

Situación en el Le Havre: El club francés ya dio el visto bueno para que Pizarro salga a préstamo por 6 meses o un año, ya que no sumó minutos en la última parte del 2025.

Competencia interna: Aunque Damián es la prioridad “emocional” y de la hinchada, el directorio también tiene en la mesa los nombres de Robert Morales y Maximiliano Romero.