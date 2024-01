En Colo Colo siguen atentos a lo que pueda pasar con la contratación de Arturo Vidal. En paralelo, el plantel está enfocado en la pretemporada en Uruguay, donde ya jugaron un amistoso con Rosario Central el pasado martes y este viernes se medirán con Nacional. Todo en el marco de la Serie Río de la Plata.

Y en la previa de este encuentro, el arquero Brayan Cortés atendió a los medios de comunicación, donde comentó cómo se va compenetrando el equipo con el nuevo cuerpo técnico, liderado por el entrenador Jorge Almirón.

“Hace un año que el equipo se conoce en sí, tenemos un cuerpo técnico que esta dando su idea clara, tratamos de hacerlo adentro del campo de juego y nos sentimos muy cómodos, estamos preparándonos. Obviamente concentrados ya en Nacional”, comenzó diciendo.

Sobre sus sensaciones personales, Cortés comentó: “Me siento muy bien, me siento con mucha confianza, con mucha madurez, siento que cada vez me siento mejor personalmente, trato de siempre seguir mejorando. Hay que seguir ese camino, se han venido lindos años dentro de todo. En lo personal tratando de mejorar siempre y ganándome la posibilidad de jugar siempre en la Selección y Colo Colo”.

Hay confianza en el plantel de Colo Colo

En la instancia, el Indio también fue consultado por si están preocupados por la falta de refuerzos, ya que hasta el momento el Cacique no tiene nuevas incorporaciones, al margen de quienes volvieron de préstamo. En aquel punto, destacó el plantel con el que cuenta el cuadro popular.

“El tema de los refuerzos a mí no me inquieta, eso lo ve directamente el cuerpo técnico con la dirigencia. Más allá… los jugadores nosotros estamos para entrenar, ganarse un puesto entre los 11 titulares. La verdad tenemos un equipazo, tenemos jugadores que se han incorporado y tienen posibilidades de jugar. Con los que estamos hay una base y para nosotros no es tema dentro del camarín“, expresó.

En Colo Colo esperan por la contratación de Arturo Vidal. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La opción de Arturo Vidal

Seguido, el iquiqueño se refirió a la opción de sumar a Arturo Vidal, el volante de 36 años que es ídolo del club y por el que están negociando para su repatriación.

“De los refuerzos en sí no se habla mucho dentro en el camarín. Nosotros estamos muy enfocados, muy concentrados en lo que es esta pretemporada, estar bien físicamente, de tener la idea clara del profe que nos pide en el campo de juego. Son temas que no pasan por nosotros, pero obviamente sabemos lo que Arturo significa, un gran jugador, un gran profesional, que si se llegase a dar para nosotros es una felicidad“, respondió Cortés.

“Todos sabemos la carrera que ha hecho, la jerarquía que te da en un equipo. Para mí en lo personal es un líder, me ha tocado estar con él en la Selección“, completó el también portero de La Roja.