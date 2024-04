La fuerte advertencia a Damián Pizarro y las ocasiones de gol desperdiciadas en Colo Colo: "No lo van a poner más"

A los hinchas de Colo Colo le sigue dando vueltas en su cabeza la clara chance desperdiciada por el delantero Damián Pizarro ante Fluminense, partido que terminó 2 a 1 a favor del vigente campeón de la Copa Libertadores.

Y es que en el último minuto del cotejo, el novel atacante tuvo la posibilidad de convertir de cabeza pero su remate se fue muy por encima del larguero, lo que generó una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Los números son claros: Pizarro no convierte desde el 12 de noviembre de 2023 (2-0 versus Unión La Calera), situación que preocupa mucho a Colo Colo y que Udinese de Italia (equipo que compró el pase del jugador) mira con atención.

GASTÓN FAURÉ LE HABLA FUERTE Y CLARO A DAMIÁN PIZARRO

En medio del programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Gastón Faure le hizo una fuerte advertencia al futbolista de 19 años sobre lo que será su estadía en el fútbol italiano.

“Podrán decir que es un cabezazo difícil, que no es Zamorano, que le falta mucho, pero me pasa que este tipo de situaciones los va a tener en Italia 2-3 veces y no lo van a poner más”, expresó.

Desde el arribo de Jorge Almirón, Damián Pizarro ha perdido protagonismo en Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“No lo van a aguantar, ni le van a tener la paciencia que le ha tenido Colo Colo porque es alguien de casa. Y ahí lo van a mandar (a una filial). Él debe aprovechar esas oportunidades, porque en Italia no se las van a aguantar”, sentenció el comunicador.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El siguiente partido de Colo Colo será ante Cobreloa y se jugará el lunes 15 de abril. El duelo está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Monumental.