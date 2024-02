Mañana es el gran día para Colo Colo. Los albos debutarán en la Fase 2 de Copa Libertadores buscando comenzar con el pie derecho el camino en búsqueda de la fase de grupos. Aunque no lo tendrán nada fácil, ya que su rival es uno de los líderes del fútbol argentino, Godoy Cruz.

Pero en el Cacique confían en lo que pueden hacer, tanto en la ida en Mendoza como en la vuelta en Santiago. Así lo expresó ayer el entrenador Jorge Almirón: “Favorito no, pero me tengo mucha confianza, confío en el equipo que va a hacer un gran partido el jueves. Tengo mucha confianza que la cosa va a andar bien“.

Además, el cuadro popular contaría con plantel completo para tratar de dar el primer golpe al otro lado de la cordillera. Incluso, el técnico argentino prepara una gran sorpresa.

La gran sorpresa de Jorge Almirón para el debut copero

Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien luego de cuatro entrenamientos entrará en la citación y se subirá al avión con la delegación alba, siendo una alternativa en ataque.

Si bien el jugador de 26 años no sería titular, podría sumar algunos minutos dependiendo de cómo se de el partido.

Cabe recordar que en su presentación, el pasado lunes, Paiva había asegurado que estaba en perfectas condiciones y a disposición del DT: “Creo que llego bien físicamente, yo estoy a disposición del profesor, a lo que él decida. Si me toca algunos minutos y si no me toca, estaré apoyando al equipo pensando en el partido de Godoy Cruz”.

Con esto, también se reitera la confianza que el otrora estratega de Boca Juniors les ha entregado a los refuerzos. Anteriormente hizo debutar a pocos días de sus arribos a Macul a Arturo Vidal y Lucas Cepeda.

Guillermo Paiva viajará a Mendoza con Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Godoy Cruz vs Colo Colo?

El partido de ida por la llave de Fase 2 de Copa Libertadores se disputará este jueves 22 de febrero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.