La temporada 2023 ya comienza entrar en su recta final y varios equipos empiezan a pensar en lo que es tema de renovaciones dentro de sus plantillas, ya sea con jugadores como también con los diferente cuerpos tecnicos.

En Colo Colo es un tema lo que puede ser la permanencia de Gustavo Quinteros, quien termina contrato con el club a finales de la presente temporada y durante este año, no se han dado luces claras para saber que será de su futuro en el ‘Cacique’.

Ante esto, el Gerente Deportivo, Daniel Morón conversó con TNT Sports finalizado la llave ante Cobreloa, en la que los ‘Albos’ salieron como vencedores, en la que dejó un mensaje muy claro sobre esta situación que involucra al estratega.

“Gustavo Quinteros está feliz en Chile y en Colo Colo, pero él no se va a quedar en Colo Colo si no cumple objetivos personales para él y a nosotros nos pasa algo similar”, comenzó señalando Morón.

Colo Colo aún no da luces de la continuidad de Quinteros | Foto: Photosport

Siguiendo en dicha explicación, el histórico ‘Albo’ fue muy claro que están contentos con el proceso que ha llevado Quinteros a mando del club, pero que el tema de su permanencia aún no ha llegado a un espacio para comenzar a dialogar.

“Si no tenemos un punto de encuentro porque el técnico no cumple objetivo y no quiere estar, no podemos seguir avanzando. Nos encantan los procesos a largo plazo, eso es muy importante para el club y queremos tener algún punto de encuentro, en medida que seamos campeones, podamos ir a la Libertadores, seguramente tendremos ese punto de encuentro”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Morón confesó que de igual forma en la institución están alerta ante una posible salida de Quinteros, en la que son conscientes que otros clubes e incluso Selecciones tienen al DT en carpeta.

“Siempre tenemos nombres, no podemos tener las espaldas descubiertas en caso de que el técnico nos deje por alguna razón. A veces las selecciones levantan técnicos o a fin de año no se cumplieron metas o llega una oferta irrechazable”, cerró.

¿Cuándo jugará Colo Colo en la final de la Copa Chile?

Colo Colo estará disputando la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.