La potente reflexión de Mauricio Isla sobre lo que ha sido su estadía en Colo Colo: "Me cambió la vida"

Mauricio Isla llegó hace un par de semanas a Colo Colo y, sin muchos entrenamientos en el cuerpo, se puso la camiseta del Cacique y debutó de buena manera nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.

Ahora, el ex jugador de la Juventus e Independiente, entre otros equipos, es el flamante cuartofinalista de la Copa Libertadores de América tras haber derrotado a Junior de Barranquilla tanto en Santiago como en la calurosa ciudad colombiana.

El ‘Huaso’ enfrentó la conferencia de prensa junto a Jorge Almirón y dejó una potente reflexión sobre lo que ha sido su, por ahora, corta estadía en el Estadio Monumental junto a sus compañeros en Colo Colo.

Isla fue clave en la llave ante Junior. | Foto: Photosport

“En un mes me cambió fuerte la vida. Llegué, me tocó jugar el clásico, lo importante cuando uno llega a un equipo grande es adaptarse buena manera y los compañeros, cuerpo técnico y gente de Colo Colo me aceptaron al 100”, dijo Isla.

Para el Huaso, la clasificación ante Junior fue la guinda de la torta: “Hemos vivido momentos muy lindos, hicimos un buen clásico y los partidos con Junior y Coquimbo. Terminarlo hoy, así, fue de maravilla”.

En el cierre, el bicampeón con La Roja confía en que el Cacique pueda sortear de buena manera los tres frentes que tiene este semestre: “Es un desgaste tremendo estar en tres competiciones, pero tenemos un grupo demasiado bueno para hacerlo”, remató.

Everton vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo volverá a la acción este domingo 25 de agosto cuando, a partir de las 3 de la tarde, tenga que enfrentar a Everton de Viña del Mar por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2024.