Colo Colo tiene la gran chance esta tarde, desde las 18 horas, de seguir en carrera en la escena internacional en la Copa Sudamericana ante el América MG en Belo Horizonte. El triunfo o el empate le sirve al Cacique, aunque el 2-1 le preocupa en demasía a Marcelo Barticciotto.

El ídolo del Cacique, en Radio Cooperativa, fue claro en su comentario y sabe que Colo Colo no ha logrado dejar atrás el miedo en situaciones de definición, donde el equipo simplemente no responde.

“Sí, me preocupa pero no sólo por el gol si no que por los antecedentes. Siempre que tuvo la posibilidad de enfrentar una situación límite, un partido definitorio, no dio en el ancho y terminó quedando fuera”, expresó Barti.

Marcelo Barticciotto siente que Colo Colo mucho temor a la hora de definir (Photosport)

Barticciotto, como ídolo y ex DT de Colo Colo, también está permanentemente en la piel del hincha y él siente que este partido es clave para lo que viene en el futuro de los albos.

“El hincha no sé si está cauto. No sé si tiene temor, pero sí inquietud de cómo va a responder el equipo. Para un técnico es mucho más complicado definir cuando se están en estas instancias. No sé Colo Colo va a esperar, si va a buscar, si va de contra. No sé como planteará el partido Quinteros. Eso es fundamental”, agregó.

Barticciotto, al menos, sabe que el América Mineiro es “el peor equipo del Brasileirao” y siente que Colo Colo puede dar el golpe debido a que “se dan el gusto, además, de jugar con equipo alternativo“.