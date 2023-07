Colo Colo hace unos días hizo oficial la llegada de su segundo refuerzo para lo que resta de temporada en este 2023, en la que Pablo Parra se puso la 10 en la espalda para llegar a ser una opción en el equipo de Gustavo Quinteros.

En lo que fue su presentación, polémica generó el ex Puebla tras ningunear de cierta manera su paso por la Universidad de Chile y declarando hoy su gran amor por Colo Colo, algo que no cayó muy bien en los ‘Azules’, ni en en los ‘Albos’.

Sobre esto, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto tuvo palabras para el nuevo refuerzo de Colo Colo en ESPN, en la que indicó que no quedó para nada contento con sus polémicos dichos.

“A mi no me gustaron las declaraciones que dijo, no me gustan esas palabras, los futbolistas se tienen que ganarse a la gente dentro de la cancha, no afuera”, partió señalando Barticciotto.

Pablo Parra es el segundo refuerzo de Colo Colo | Foto: Archivo

En esa línea, el referente del ‘Albo’ sostuvo “todos dicen lo mismo, los jugadores que van a la U también dicen lo mismo que son el más grande, los que van a Colo Colo dicen que es el equipo más grande. Todos dicen lo mismo”.

Profundizando en este punto, el ‘Barti’ fue muy claro con su postura explicando que no le gustan este tipo de dichos y prefiere que los jugadores demuestren su amor o compromiso dentro de la cancha.

“Me cargan las declaraciones de los futbolistas para quedar bien con la gente, que queden bien con la gente cuando se pongan la camiseta y se maten dentro de la cancha”, explicó en ESPN.

Finalmente, Barticciotto entró a la pelotita sobre la llegada de Parra e indicó que estará muy difícil en su inicio que el jugador pueda posicionarse como titular debido al gran ritmo que agarró el equipo en este segundo semestre.

“Se va tener que ganar un lugar, si el equipo sigue funcionando de esta manera, metió triunfos seguidos y si ya encontró el equipo. Yo creo que lo trajo para jugar, ahora depende un poco de los futbolistas que funcionen bien y con su rendimiento se ganen un puesto”, cerró.