Gabriel Suazo es un verdadero ejemplo de ganarle a la adversidad en el fútbol: pasó de ser duramente criticado por los hinchas de Colo Colo a ser venerado y extrañado el día en que partió al Toulouse de Francia.

En diálogo con Salir Jugando, Gabriel Suazo reveló la difícil decisión que tomó mientras estuvo en Colo Colo: “Hace mucho tiempo no leo ni sé de Redes Sociales en mi cuenta, de qué hablan”, dijo sobre el cierre de los comentarios en su cuenta.

Suazo se fue de Colo Colo como campeón. | Foto: Photosport

El lateral izquierdo de La Roja explica por qué tomó esa decisión y el momento en que lo hizo diciendo que “La tomé en el momento crítico que tuvimos en Colo Colo, fue la mejor decisión que he tomado. Hoy vivo mucho más tranquilo”.

“Si bien vivo un poco desinformado y es la verdad, porque no es que vea noticias, pero… muchas veces estoy desinformado, pero prefiero vivir así porque estoy más tranquilo”, complementó el jugador del Toulouse de Francia.

Suazo aporta otra perspectiva: “Pasa eso con jugadores jóvenes, yo ya maduré, crecí y sé lo que es realmente importante: mi familia, cuerpo técnico. Los hinchas quieren ganar, ya sea positivo o negativo, prefiero no leer y vivo mucho más feliz y tranquilo. No me entero de nada salvo que un amigo me envíe algo”, cerró.

Los títulos de Gabriel Suazo con Colo Colo

Gabriel Suazo obtuvo el Torneo de Apertura 2016, Transición 2017 y 2022 con el Cacique, además de la Copa Chile 2016, 2019 y 2021. ¿Algo más? La Supercopa 2017, 2018 y 2022 suma con el equipo de Pedreros.