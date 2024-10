PF de confianza de Arturo Vidal trabaja en potenciar a figura de Colo Colo: “La vida y el deporte no tienen casualidades”

Lucas Cepeda es una de las grandes figuras de Colo Colo en la temporada 2024. El futbolista pasó de Santiago Wanderers al Cacique y necesitó un semestre para ganarse la camiseta de estelar en el equipo de Jorge Almirón.

Sus goles ante Cerro Porteño y Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores fueron claves en el camino del Cacique hacia los cuartos de final del máximo certamen continental. El volante-extremo tiene una gran relación con Arturo Vidal.

“Yo quiero recalcar una cosa. Tenemos al mejor jugador de la historia de Chile que es Arturo (Vidal). Desde el primer momento que llegué me ha ayudado, me ha aconsejado, para mí ha sido un pilar fundamental en la estadía en Colo Colo, me ha brindado todo su apoyo”, expresó en diálogo con TNT Sports tras el triunfo del Popular por 2-0 ante Cobresal en el estadio Monumental.

Cepeda siguió a Vidal en un importante aspecto: la preparación física. El oriundo de Viña del Mar se mostró trabajando con Juan Ramírez, preparador físico de confianza del King.

Lucas Cepeda entrena con Juan Ramírez.

Fue el propio PF quien compartió un entrenamiento del jugador de 21 años. “La vida y el deporte no tienen casualidades”. El futbolista le contestó: “Vamos que vamos, profesor”.

Ramírez aportó al King en el trabajo físico cuando estuvo en la elite del fútbol europeo. El mediocampista además del entrenamiento en los prestigiosos clubes que integró, tenía sesiones extras con el profesional del área física. Algo que está replicando ahora en Colo Colo y a lo que se sumó Cepeda.

Arturo Vidal está a full en su preparación física con Juan Ramírez.

Juan Ramírez fue campeón con Colo Colo

El PF fue parte de un título con los Albos en el Torneo de Clausura 2013/2014, la recordada estrella 30 en el Cacique.

De hecho, formó parte del equipo de trabajo de Héctor Tapia, con quien sigue teniendo una cercana relación.