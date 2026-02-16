Colo Colo tuvo que extremar recursos ante Unión La Calera el día de ayer, toda vez que los albos recién pudieron resolver el compromiso en los descuentos del segundo tiempo con gol de Maximiliano Romero para quedarse con el triunfo.

Uno que tuvo un ingreso inesperado en el partido fue Leandro Hernández, quien tuvo que reemplazar tempranamente a Javier Correa tras sufrir molestias: “Creo que destaco el esfuerzo hasta el último minuto. Lo dimos todo y gracias a eso salió el gol”, dijo sobre el compromiso una vez finalizado el encuentro.

Hernández entró en el primer tiempo por Javier Correa. | Foto: Photosport

“Traté de acomodarme lo más rápido posible, no es fácil entrar así en un momento inesperado. Pero traté de adaptarme rápido. Gracias a eso me pude desempeñar por el lado derecho, me cambié al izquierdo y estuve cambiando en el partido”, agregó.

Hernández deja sincera confesión por su rol y el de sus compañeros juveniles en los albos: “Tratamos de ser un aporte. Siempre escuchemos a los más grandes que nos aconsejan; Arturo y los demás. Tratamos de ser lo más humildes posibles y ayudar siempre al equipo, que es lo más importante”, dijo.

Lo cierto es que tanto Hernández como Cuevas y Marchant están teniendo oportunidades bajo el mandato de Fernando Ortiz y dependerá de ellos mantenerse con presencia en el primer equipo que quiere luchar este año por la Liga de Primera.

