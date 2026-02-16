Colo Colo hizo respetar la localía el día de ayer y consiguió tres puntos importantes en el Estadio Monumental, toda vez que derrotó por la cuenta mínima a Unión La Calera con un solitario gol de Maximiliano Romero.

Una de las buenas figuras que tuvo el compromiso fue Arturo Vidal, quien salió ovacionado en el segundo tiempo y analizó el compromiso: “Se hizo un buen partido, se manejo bien la pelota, buscamos en todo momento y gracias a dios al final tuvimos premio con el triunfo. Muy contento con lo que se está haciendo, bien porque se nos está dando los partidos y hay que seguir trabajando”.

Cuevas asistió a Romero en el gol. | Foto: Photosport

Consultado por Yastin Cuevas, quien aportó con una asistencia, Vidal sencillamente se derritió: “La verdad que muy bien, muy contento por él. Es una persona que se entrena al máximo, que siempre está pendiente de los más grandes y de pedir una palabra o un consejo”.

De cara a lo que viene, el ‘King’ asegura que “Nos toca O’Higgins el sábado, siempre es difícil jugar allá, pero este triunfo nos va a servir mucho para seguir trabajando, tener una semana tranquila y enfrentar ese partido de la mejor manera. Estamos contentos y motivados, lo más importante fue el triunfo. El equipo es joven y va madurando”.

Lo cierto es que el triunfo de los albos permitió al Cacique escalar hasta la quinta posición con 6 puntos y está a una unidad de Deportes Limache, el exclusivo líder que la próxima fecha visita a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

