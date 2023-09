Gustavo Quinteros termina a fines de 2023 su vínculo con Colo Colo. El estratega del cuadro albo llegó en 2020 y ha cumplido varios objetivos en el Cacique. El año pasado fue campeón, en su estreno en el albo los salvó de ir a la Primera B y así suma y sigue. Sin embargo, este año, el giro para el cuerpo técnico es otro y el técnico sorprende con su postura.

El técnico realizó un repaso de lo que fueron las últimas temporada indicando en la previa a Cobresal que “el 2022 terminamos de fortalecer y armar un equipo muy competitivo, que fue el equipo campeón el año pasado (…) Este año se desarmó el equipo y se desarmó el equipo, no por un tema dirigencial y tampoco del cuerpo técnico, si no que se fueron jugadores, se vendió a Solari, se fueron jugadores que no pensábamos que se iban a ir. Hoy tenemos un proceso y una temporada distinta“.

Quinteros siente que este 2023, el foco de Colo Colo fue otro y que por el nivel igualmente están en la pelea por cosas importantes. “Esta temporada fue de rearmado, de cumplir con ese objetivo de hacer jugar al 50 ó 60 por ciento de jugadores jóvenes que lo hicieron en Libertadores y en Sudamericana“, agregó.

El entrenador sorprende con su análisis de Colo Colo en esta temporada diciendo que “hicimos un año muy positivo porque hay chicos de 18 años que jugaron copas internacionales y están jugando todos los partidos, ya tuvieron ofertas para salir y se está cumpliendo un proceso distinto. Yo no siento la responsabilidad por salir campeón, porque el proceso se dio así. No porque lo hemos planificado nosotros ni los dirigentes, esto no es responsabilidad de nadie”.

Gustavo Quinteros no siente responsabilidad de salir campeón en Colo Colo (Photosport)

Cambio de giro

Colo Colo, de por sí, siempre tiene que ser campeón y el cuadro albo baja la presión a sus futbolistas, que están a 10 puntos del líder, Cobresal. El Cacique tiene en la mira que el gran objetivo es llegar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, ya sea como ganador del año o bien en la segunda plaza.

“Los objetivos deportivos se pueden cumplir cuando tienes un proceso como el del 2022 y ahí sí tienes la responsabilidad total de salir campeón, de clasificar a Libertadores y este año fue complicado por lo que sucedió”, manifestó.

Para lo que queda ahora, Colo Colo y Quinteros son claros. “Estamos contentos con el proceso que estamos haciendo, peleando el campeonato y cerca de una Copa Chile, donde tenemos que vencer a Cobreloa, para avanzar a una final nacional. Agradezco las palabras del presidente y estoy en un proceso distinto al del año pasado y ojalá podamos cumplir objetivos”, indicó.

“Soy un técnico que quiero cumplir objetivos deportivos siempre, clasificar a copas es la obsesión ahora, ojalá sea primero o segundo y también ganando la Copa Chile que nos queda por delante”, remató.