Una terrible tragedia está viviendo la novia del futbolista Lucas Cepeda de Colo Colo, la influencer Steffi Elizondo, quien dio a conocer en redes sociales el siniestro que afectó a su familia.

La modelo sufrió la pérdida de uno de sus locales comerciales en el barrio Meiggs, por un incendio ocurrido el sábado por la tarde en la intersección de Alemeda con Maipú, comuna de Santiago.

Se trata de ‘Miami Outlet’, emprendimiento familiar de la pareja de la figura del Cacique, quien fue la encargada de hacerlo público esta jornada a través de un video en Instagram.

“Nos avisaron que había un incendio, vinimos superrápido con mi mamá. Doblamos y vimos todo el local prendido, fue algo terrible. Lo peor es que solo teníamos que ver el local arder, porque los bomberos, no había agua en los grifos, entonces no podían hacer nada”, contó la afectada.

Además, dio a conocer que fue pérdida total: “Lo peor es que no tenemos seguro de nada, lo perdimos absolutamente todo”.

También, hizo el llamado a su clientela a visitar los otros dos locales de la familia en Meiggs, para poder seguir adelante con el negocio.

“No podemos seguir aquí. Tenemos más sucursales, una enfrente en el Mall Asia, que era la antigua, y otra en Bascuñán Guerrero, para que nos visiten y puedan comprar igual, ya que nos tenemos que levantar de alguna u otra forma”, completó.

La reacción de Lucas Cepeda

Mientras que Cepeda, en medio de los rumores de ruptura de esta relación, se hizo presente con el siguiente comentario en la publicación.

“Terrible. Nada va a volver el tiempo atrás, pero de seguro que se van a levantar y luchar por todo lo que se merecen, por la hermosa familia que son”, escribió el jugador de 23 años.

Mira la publicación a continuación:

En síntesis