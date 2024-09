En Colo Colo ya hicieron toda la tramitación para liberar a Maximiliano Falcón de la tarjeta roja, por la que fue expulsado el pasado martes ante River Plate, en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

El Peluca se enfrascó en una discusión con el defensa Paulo Díaz del Millonario, en medio de una pelota parada en los descuentos del partido. Luego de ser amonestados por el árbitro brasileño Raphael Claus, el referee tomó una decisión salomónica enviando a ambos a las duchas.

Pero lo que que reclaman en el cuadro popular es que Falcón no agredió al rival y que fue el receptor de los empujones del zaguero chileno.

Por lo tanto, desde que terminó aquel partido en el cuadro popular comenzaron las gestiones para intentar sacarle esta tarjeta roja de encima y tenerlo en la revancha contra River del próximo martes en Buenos Aires.

Aníbal Mosa adelantó que Colo Colo apelaría por Maximiliano Falcón

Así lo adelantó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en zona mixta: “Hablaremos con nuestros abogados, conversaremos con ellos, quienes están estudiando las imágenes. Nosotros esperamos la posibilidad de apelar; como habrán visto, eso no es expulsión. Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro”.

“Haremos lo que tengamos que hacer. Esto es injusto, creemos que en este tipo de instancias importantes, como son los cuartos de final de la Copa Libertadores, tiene que haber árbitros más serios”, completó el timonel albo.

En Colo Colo apelan por la tarjeta roja que recibió Maximiliano Falcón ante River Plate. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La apelación del Cacique y la posible respuesta de Conmebol

Y según informó El Deportivo, en las últimas horas en Colo Colo ingresaron una apelación a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, teniendo en cuenta que hay pocos días para que pueda ser aceptado este reclamo y también que el Código Disciplinario es claro al respecto.

Por ejemplo, el artículo 9 de la normativa indica que “las decisiones que tome el árbitro sobre el terreno de juego son definitivas y no serán revisadas por los Órganos Judiciales de la Conmebol”.

En la misma línea, hay ciertas excepciones que son detalladas en el mismo documento y que tiene que ver con algunos errores en la identificación de los infractores.

“Únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas por los Órganos Judiciales, exclusivamente en cuanto a la incorrecta identificación de la persona sancionada, en cuyo caso se expedientará al verdadero infractor”, se indica.

A lo que se agrega: “Únicamente serán admisibles las protestas por una amonestación o una expulsión del terreno de juego si el error del árbitro consistió en confundir la identidad del jugador”.