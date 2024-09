En Colo Colo están fascinados con el regreso a las canchas de Arturo Vidal, quien fue una de las figuras en el empate del Cacique ante River Plate, por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores 2024.

El King dio la asistencia para el gol de Carlos Palacios a los 61 minutos, que valió para la igualdad 1-1 ante el Millonario.

El volante de 37 años venía de casi un mes sin fútbol, recuperándose de una lesión muscular, que le impidió estar al cien por ciento en el Superclásico con Universidad de Chile y en la llave contra Junior de Barranquilla por los octavos de final.

Esta situación también impidió que el ex Barcelona fuera nominado a la Selección Chilena para la fecha FIFA de septiembre. Pero ahora en el cuadro popular están alineados y haciendo campaña para que Vidal vuelva a ser tenido en La Roja.

Carlos Palacios comenzó la campaña a favor de Arturo Vidal

Primero fue Carlos Palacios quien elogió al oriundo de San Joaquín, tras el partido ante River en el Monumental: “Siempre tener a Arturo en el campo es diferente, así que nada, feliz por él que volvió a jugar, hace tiempo no lo hacía”.

Luego, indicó que le gustaría tenerlo como compañero en el Equipo de Todos: “Siempre, es un placer jugar con esa clase de jugadores. Es lo que aporta y queda demostrado dentro de la cancha”.

Carlos Palacios quiere de vuelta a Arturo Vidal en la Selección Chilena. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El recado de Aníbal Mosa a Ricardo Gareca

Posteriormente, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le envió un recado al director técnico de la Selección, Ricardo Gareca, ya que le sorprende que el Tigre no haya tenido en cuenta a Vidal.

“Sí, me sorprende harto, Arturo el pase que le mete a Carlos, cómo se movió, cómo quitó, cómo barrió, no sé por qué no está en la Selección. El señor Gareca debería repensarlo, proque jugadores como Arturo Vidal uno no los puede desaprovechar, debería estar en la Selección”, lanzó el timonel albo.