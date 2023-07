Alfredo Stöhwing le da una entrevista al diario La Tercera días después de un durísimo revés para Colo Colo, al ser eliminados de la Copa Libertadores al no poder ganarle al Deportivo Pereira en el estadio Monumental.

Ha tenido que soportar muchas críticas sobre todo por el armado del plantel y porque no supo o no pudo reemplazar a los importantes jugadores que se fueron, algo que también ha reclamado Gustavo Quinteros.

Sin embargo, el timonel de Blanco y Negro asegura de entrada que “el plantel de Colo Colo es el más potente del fútbol chileno por lejos y el más caro, además. Y hay muchas alternativas también”.

Y no se queda ahí, agrega que “ahora está de moda lo de la delantera, que no hemos metido goles, pero yo le digo que tenemos fácilmente ocho delanteros que podrían ser titulares en cualquier equipo del medio”.

Para el presidente de Colo Colo, los albos tienen delanteros que serían titulares en cualquier lado

Alfredo Stöhwing se refiere también a las peticiones de el DT para reforzar precisamente la ofdensiva.

“Es bastante poco común. Colo Colo tiene una banca bien espectacular a la que Gustavo le puede echar mano. Hemos tenido una sequía muy grande de goles y él siente que hay que incorporar a alguien, pero para empezar no tenemos cupo de extranjero y hay que ver los recursos. De hecho, él está de acuerdo en que no hay ningún jugador chileno que satisfaga la necesidad de gol que él hubiera querido. No se puede hacer magia”, afirma.

Para el final, el timonel albo confirma que el plantel se cerró hasta fin de año. “Queda un plazo y de repente podría surgir algo, pero no si no es nadie desequilibrante ni está al alcance, yo diría que cerramos el plantel con Pablo Parra”, cerró.