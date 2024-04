Le ponen tarea a Jorge Almirón y compañía en Colo Colo: "No se puede permitir volver a perder puntos"

Colo Colo ya se encuentra en el país luego de la derrota por 2-1 en su visita a Fluminense por el Grupo A de la Copa Libertadores. Ahora los albos se concentran en el próximo partido que será nada más que contra Cobreloa, por la octava fecha del Campeonato Nacional.

El Cacique necesita sumar puntos luego de las tres derrotas que ha sufrido en el torneo, para así no seguir distanciándose del líder que es Universidad de Chile, con nueve unidades por encima del cuadro popular.

Y en la antesala del duelo entre albos y loínos, un histórico de Macul analizó lo que se viene el próximo lunes a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Se trata de Eddio Inostroza, quien atendió el llamado de BOLAVIP.

“Ya es demasiado no lograr los tres puntos. Es exigencia, no obligación. No se puede permitir volver a perder puntos, que son muy importantes en la etapa final sobre todo”, comenzó diciendo.

“Los equipos vienen con otra mentalidad, es así. Se enfrentan al equipo más grande Chile y vienen motivados completamente”, agregó sobre la visita de los Mineros.

Eddio Inostroza fue futbolista y entrenador de Colo Colo. (Foto: Photosport)

No más a la dosificación de Jorge Almirón en Colo Colo

En la instancia, Yeyo Inostroza también opinó respecto a la dosificación que estaba llevando a cabo el entrenador Jorge Almirón, la que no debiera correr para el choque con los naranjas.

“Él seguro que aprendió la lección sobre la determinación que hizo con Ñublense. Pero ahora tiene que encarar esta situación de manera diferente, mentalizar a los jugadores de tal manera que se vean comprometidos y no a dar ventaja nada más”, expuso.

Arturo Vidal debe jugar contra Cobreloa

En la misma línea, indicó que el volante Arturo Vidal debería jugar ante Cobreloa, aunque no necesariamente todo el partido.

“Sería bueno, debiese jugar, pero no sé si todo el partido. Una vez que empiece a mermar sus desplazamientos, su claridad para el cuidado del balón, es necesario de provocar una decisión de sacarlo. De todas maneras”, opinó el exfutbolista y estratega.