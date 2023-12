Leandro Garate le hace ojitos a Colo Colo tras su interés en ficharlo: "Me pone muy contento"

El delantero argentino, Leandro Garate logró tener un gran cierre de temporada a nivel personal con la Unión Española, en la que si bien no consiguió positivos resultados con su club, en su faceta goleadora brillo de buena manera, siendo uno de los goleadores del Torneo Nacional.

Por aquella campaña, hoy el atacante de los ‘Hispanos’ ya comienza a ser buscado por diversos clubes, en la que Colo Colo y Huracán de Argentina aparecen en el horizonte del jugador pensando en la temporada 2024.

Ante este interés, el jugador conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en el que indicó que ha estado algo desconectado de aquello ya que está en su período de vacaciones.

“Ahí un poco estoy medio desconectado por estar de vacaciones y estar con la familia, pero siempre llegan rumores, ahí mis amigos me mandan alguna que otra foto y ahí uno va leyendo o escuchando, estoy agradecido por eso”, comenzó declarando Garate.

El goleador argentino que aún tiene contrato con Unión Española hasta finales del próximo año, indicó que lo pone contento que diversos equipos quieran contar con sus servicios tras su buena temporada goleadora.

Garate aparece como opción en Colo Colo| Foto: Photosport

“Directamente no, a mí igual me habló mi representante, me comentó un poco y después vi las noticia por redes sociales. Uno trabaja para eso, para seguir creciendo, para tratar de hacer ruido desde lo deportivo y ojalá que de acá en adelante lo que venga siempre sea para mejor”, explicó.

Dentro de este dialogo, el atacante fue consultado sobre si le gustaría volver a su país natal y estar cerca de su familia o seguir su carrera en Chile, en la que no se aproblemó con aquello e indicó que ya está acostumbrado a la lejanía con su gente, haciendo un breve guiño a que le gustaría mantenerse en nuestro país.

“Hace mucho que ya estoy lejos de lo que es mi pueblo y todo eso, ya uno está acostumbrado a estar lejos, no tengo problema por eso. Mi expectativa personal es seguir creciendo, seguir sumando, estar donde me toque estar de la mejor manera”, declaró.

Finalmente, Garate fue consultado por sobre que equipo escogería en poder irse entre Colo Colo y Huracán, en la que salió jugando e indicó que cualquiera de los dos clubes son de gran importancia en sus países.

“La verdad que son dos grandísimos clubes, en cualquiera de los dos estaría muy feliz y agradecido, ya de por sí que se fijen en mí y suene mi nombre, ya la verdad me pone muy contento. Uno trata de hacerlo bien y crecer, trata de en el lugar que le toca estar, devolver la confianza que ponen en uno”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Leandro Garate en el 2023?

El atacante argentino disputó 33 partidos con la camiseta de la Unión Española, en la que aportó con 16 goles y asistió 8 oportunidades.