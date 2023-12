El delantero argentino, Leandro Garate ha tenido una buena temporada personal con la Unión Española, en la que el atacante ha hecho noticias en los últimos días tras ser uno de los anotadores del triunfo ‘Hispano’ por 2-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, en la que anotó un golazo.

En esta jornada, el jugador trasandino conversó con Radio ADN y habló de diversos temas, en la que uno de ellos fue sobre su futuro pensando en el 2024, en la que deja en claro que tiene contrato con Unión Española hasta finales del otro año, pero no cierra las puertas para dar un nuevo salto en su carrera.

“Tengo contrato un año más. Ahora estoy enfocado en el último partido y después veremos qué trae el futuro. El deseo es siempre seguir creciendo, buscar el techo de uno y tratar de llegar lo más lejos posible”, comenzó señalando Garate.

Manteniendo esa línea, el delantero indicó que le podría gustar para su futuro “no sé si a una liga más competitiva, donde se juegue un poco más quizás. Tampoco me quejo mucho, estoy bien en Unión, me han tratado de buena manera. Sea donde sea que me toque, trataré de hacerlo lo mejor posible”, agregó.

Leandro Garate y el triunfazo de Unión Española ante Colo Colo

El goleador de los ‘Hispanos’ habló de lo que fue la victoria de Unión Española ante Colo Colo, en la que cortó una importante mala racha de no saber de victorias.

“No esperábamos estar en un escenario de tantos partidos sin poder ganar y creo que nos dio justo ahí. Fue con un condimento especial y contento de haber salido de esa racha negativa”, declaró.

El argentino hace un breve balance a lo que fue la actuación del equipo en esta temporada, en la que es autocritico en señalar que junto a sus compañeros en momentos no estuvieron en un buen nivel y también, la suerte no los acompaño.

Garate espera poder cerrar de la mejor manera su temporada | Foto: Photosport

“Hubo muchos partidos que perdimos o empatamos, que no merecíamos ese resultado. Pero el fútbol no es de merecimientos y nos ha costado esa parte, por suerte salimos de esta racha y ojalá terminar de la mejor manera“, sentenció.

Finalmente, Garate habló de lo que será el último partido de Unión Española dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Hispanos’ deberán enfrentarse ante Cobresal, equipo que irá al Estadio Santa Laura con la misión de consagrarse como campeón, algo que el argentino quiere impedir a toda costa.

“Los hicieron bien las cosas y se merecerían el campeonato. Justo a nosotros nos toca jugar con Cobresal que tiene una mínima ventaja y como lo dije el otro día, vamos a intentar ganar por el tema de que no festejen en nuestra cancha. Pero si les toca ganar a ellos es porque lo tienen muy merecido”, cerró.