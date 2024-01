Unión Española trabaja hace algunos días con su nuevo Miguel Ponce para ir por algo importante en la temporada 2024.

Sin embargo, la “Furia Roja” está a horas de perder a uno de sus grandes referentes ofensivos. El argentino Leandro Garate se despedirá en las próximas horas del club.

El argentino, que en 2023 marcó 14 goles, volverá a su país para defender la camiseta de Huracán de la Liga Profesional tras una gran oferta en el mercado de pases.

“Me pone contento. Son días movidos. Tengo entendido que lo de Huracán está bastante encaminado y son detalles los que me separan de estar ahí”, dijo Garate en TyC Sports.

Leandro Garate se va a ir de Unión Española (Photosport)

Garate tiene tan avanzado su retorno al fútbol argentino para jugar en Huracán, que estuvo charlando como el nuevo DT Facundo Sava, quien lo tiene contemplado para el 2024.

“Hablé un poco con Facundo (Sava), me contó un poco el proyecto, me entusiasmó las ganas que tiene y lo que me contó del equipo“, adelantó Garate.

¿Será una revancha Leandro Garate dejar la Unión Española para ir a Huracán?

Leandro Garate no tiene buenos recuerdos de jugar en Argentina. El delantero que llegó en 2019 a Chile a Barnechea para luego estar en Coquimbo Unido y sumar dos años en Unión Española, llegará a un club importante.

Garate hizo inferiores en River Plate sin éxito y con paso por Tigre tiene sed de revancha en su país.

“Un poco sí (si sería una revancha). El fútbol argentino es muy lindo y quiero estar bien para hacer un buen papel. Ojalá se den todos los objetivos personales y grupales que uno se propone”, agregó.

¿Cuántos goles alcanzó a convertir Leandro Garate en la Unión Española?

Leandro Garate se apuntó con 24 goles en 57 partidos en la Unión Española en las dos temporadas que defendió a la “Furia Roja”. El transandino tiene todo acordado para ir a Huracán.

“Estoy a la espera, un poco ansioso porque si me toca estar allá quiero estar con el grupo lo antes posible y acoplarme rápido para el inicio del campeonato. Somos optimistas y creo que Unión está alienado con nosotros de que sea haga la operación. Estamos en la fase final“, terminó.