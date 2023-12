Los directivos de Colo Colo se encuentran enfocados en lo que es la búsqueda de un nuevo entrenador por el club tras la salida de Gustavo Quinteros, en la que se le ha hecho bastante cuesta arriba este trabajo a los ‘Albos’, tras la negativa de alguna de sus opciones.

Sobre este motivo, el ex jugador del ‘Cacique’, Jorge Valdivia tomó el micrófono de Radio ADN para referirse al adverso escenario que está viviendo el club en el poder dar en el clavo con el próximo DT del club.

“Tiene toda la pinta de ser una improvisación, siento que está bien que se tomen el tiempo en la búsqueda del entrenador, Colo Colo está bajo ese análisis, tiene que darse el tiempo necesario para encontrar al mejor entrenador”, comenzó indicando Valdivia.

Siguiendo con ese punto, el ‘Mago’ considera que desde la directiva del conjunto ‘Popular’ no tienen bien definido el camino para conseguir al próximo entrenador, en la que incluso, siente que como directores están improvisando en la búsqueda del DT.

La directiva de Colo Colo no encuentra su gran candidato de DT | Foto: Photosport

“El único problema es que los que tenía en carpeta, ya le han dicho que no y ahí empieza la improvisación, eso no puede estar pasando, sobre todo si ya se sabía que Gustavo Quinteros no iba a seguir antes de que termine el campeonato”, remarcó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia no se guardó nada y se lanzó con todo contra los dirigentes de Colo Colo, en la que con duras palabras definió lo que ha sido su trabajo en este ciclo de encontrar al nuevo estratega para el ‘Cacique’ en el 2024.

“Han sido muy lentos, han estado muy inoperantes en la decisión de elegir al entrenador. Hay entrenadores que no coinciden o no van de la mano con las exigencias que han salido a declarar sobre las características del nuevo entrenador”, concluyó.

¿Quién aparece hoy como el gran candidato para la banca de Colo Colo?

Tras la reunión de directorio en las últimas horas en Colo Colo, de momento, no aparece ningún nombre como serio candidato para asumir la banca técnica del ‘Cacique’.