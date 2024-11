Claudio Borghi es un nombre que está marcado a fuego en el fútbol chileno y no solo por su paso como futbolista, sino que por la gran marca que dejó en Colo Colo y, posteriormente y con menos suerte, en la Selección Chilena.

El Bichi lleva un tiempo bastante grande alejado de las canchas, donde Liga Deportiva Universitaria de Quito fue su última incursión en el fútbol profesional en un ya lejano año 2016. Ahora, y en diálogo con Bolavip Chile, Borghi confirma que vuelve a dirigir.

Se trata del partido de estrellas entre Colo Colo y River Plate que se disputaré en el mes de diciembre en el Estadio Monumental, donde de no mediar nada raro, el Bichi entrenará al Cacique en dicha oportunidad.

Borghi volverá a dirigir. | Foto: Getty Images

“Sí, estoy invitado. Mañana si llegamos a buen puerto estaríamos entrenando a la tarde, pero es una exhibición. Lo hago fundamentalmente para reencontrarme con muchos chicos que hace tiempo que no veo. La gran mayoría los he tenido, vivido buenos momentos y también mi hijo está muy entusiasmado de revivir momentos de cuando era jovencito”, reveló.

Sobre volver de manera regular a ser DT, Borghi confiesa que “Ofertas siempre hay, el problema es que vienen de afuera y ya no estoy tan dispuesto a irme de Chile. Lo hice en 3 oportunidades y es complejo, somos un núcleo muy cerrado de familia”, sostuvo.

“Pensar otra vez en armar maletas para irme por un tiempo incierto a otro lugar no me convence. En Chile es difícil, porque hay muchos dueños, muchos empresarios y no estoy dispuesto a veces a trabajar con gente que impone más que ayuda. Lo veo difícil”, remató en el cierre.

¿Cuándo se juega el ‘Duelo de leyendas’?

El sábado 7 de diciembre a las 7 de la tarde se desarrollará el ‘Duelo de leyendas’ entre Colo Colo y River Plate de Argentina, donde figuras como Javier Saviola y Esteban Paredes animarán una tarde entretenida en Macul.